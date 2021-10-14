«Металлург» дома обыграл «Ак Барс»
Хоккеисты «Ак Барса» уступили в гостях «Металлургу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург».
На 5-й минуте матча счет в игре открыл американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер. На 22-й минуте ответную шайбу забросил форвард «Магнитки» Джош Карри. В начале третьего периода Андрей Чибисов забил решающую шайбу.
Магнитогорцы продолжают лидировать на Востоке, имея в активе 32 очка. Казанцы находятся на четвертой строчке.
Напомним, «Ак Барс» выиграл у уфимского «Салавата Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).СпортХоккей Татарстан
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