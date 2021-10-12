«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» во втором «зеленом дерби» сезона
«Ак Барс» выиграл у уфимского «Салавата Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).
Счет был открыт во втором периоде. Шайбу забросил казанец Николай Коваленко. Также ворота уфимцев поразил Никита Воронков. У «Салавата Юлаева» на 52-й минуте Шакир Мухамадуллин в большинстве отыграл первую шайбу с передачи Маркуса Гранлунда, а через 39 секунд отличился Данил Алалыкин.
В серии буллитов казанская команда оказалась сильнее — 2:3.
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