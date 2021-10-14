В СПЧ предложили не считать международные премии поводом для включения в число иноагентов

Законопроект о поправках к законодательству об иностранных агентах подготовили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева и Леонид Никитинский. В нем есть предложение не признавать международные премии и призы поводом для включения в реестр иноагентов, пишет «Интерфакс».

— Мы с Леонидом представили законопроект о поправках в два документа об иноагентах (Прим. Ред. — НКО и физлиц), — сказала Меркачева.

Кроме того, предлагается предоставить физическим лицам, которые уже признаны иноагентами, не маркировать личную информацию — фотографии, посты о частной жизни, комментарии.

На прошлой недели главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинский журналист-расследователь Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Путин оценил возможность признания Муратова иноагентом. Он не исключил, что такое может произойти, если журналист нарушит законы страны. Если он не подаст повода, такая участь его не ждет, заверил глава государства.