Путин заверил, что главреда «Новой газеты» Муратова не признают иноагентом, если тот не нарушит закон

Президент России Владимир Путин оценил возможность признания главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова иноагентом. Он не исключил, что такое может произойти, если журналист нарушит законы страны. Если он не подаст повода, такая участь его не ждет, заверил глава государства.

— А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон — значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание либо по каким-то другим соображениям, — добавил Путин.

Президент напомнил, что необходимо соблюдать действующие в России законы, пишет RT.

Фото: kremlin.ru

Муратов получил Нобелевскую премию мира за приложенные усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира. Помимо главреда «Новой газеты», награды удостоилась филиппинский журналист-расследователь Мария Ресса.

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком», — рассказал Муратов о том, как узнал о присуждении премии.



Татьяна Демина