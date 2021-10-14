Песков прокомментировал возможность ужесточения мер по борьбе с коронавирусом

Власти РФ перейдут к решительным мерам борьбы с коронавирусом, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он утверждает, что нет «черты», после которой Кремль будет принимать более решительные меры по коронавирусным ограничениям.

Фото: Максим Платонов

— Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений, — цитирует его РБК.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, нужно продолжать разъяснять людям необходимость проходить вакцинацию.

Кроме того, Песков назвал отказ от вакцинации против коронавируса безответственным. Такое заявление он сделал, комментируя отношение Кремля к новому рекорду смертности от COVID-19 за последние сутки.

Алексей Нечаев