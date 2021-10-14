Песков назвал отказ от вакцинации против коронавируса безответственным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ от вакцинации против коронавируса безответственным. Такое заявление он сделал, комментируя отношение Кремля к новому рекорду смертности от COVID-19 за последние сутки.

Песков сообщил, что нужно продолжать разъяснять гражданам необходимость вакцинации и при этом не скрывать такие трагические факты, как смертность и заболеваемость. Представитель Кремля отметил, что за последние два года в стране наработан опыт по реагированию на ухудшение ситуации, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в России был установлен новый суточный антирекорд — 986 смертей. Всего за последние сутки выявили 31 299 случаев заражения коронавирусной инфекции.

Недавно в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в ряде регионов ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан. Так, необходимую процедуру назначили в Татарстане, Новосибирской области, Подмосковье и др.



Диана Жиленкова