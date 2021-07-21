Несколько домов Московского района Казани остались без света

В нескольких домах в Московском районе Казани произошло аварийное отключение электроэнергии. Это связано с ревизией ВРУ.

Электроэнергии не будет в домах №182, 184, 186 по улице Декабристов до окончания работ, сообщает администрация Кировского и Московского районов в telegram-канале.

Фото: pxhere.com

В начале июня в Казани без света остались дома по улицам Волгоградской, Тунакова, Восстания, Енисейской, Восход, Академика Королева. Ориентировочно под отключение попали 7 тыс. человек. Тогда произошло отключение подстанции «Ленинская». В результате происшествия отключили еще 42 трансформаторные подстанции.

