В Казани дом на улице Самарской признали аварийным и подлежащим сносу

В Казани дом №4 по улице Самарской признали аварийным и подлежащим сносу. Собственникам жилых помещений необходимо обеспечить снос здания в течение шести месяцев и после него вывезти строительный мусор, говорится в сборнике документов и правовых актов мэрии города.

Решение было принято в результате рассмотрения заявления собственников жилых помещений дома, а также в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии. Если дом не снесут в указанный срок, то до 1 января 2026 года необходимо отселить жильцов.

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Недавно в Казани признали аварийными и подлежащими сносу еще шесть домов по следующим адресам: Односторонка Гривки, 48, Каспийская, 6, Карьерная, 1А, Можайского, 12, Самарская, 6, Димитрова, 3.



Диана Жиленкова