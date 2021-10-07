В Казани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов
В Казани признали аварийными и подлежащими сносу ряд домов. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
Аварийным и подлежащим сносу признали дома по следующим адресам:
- Односторонка Гривки, 48,
- Каспийская, 6,
- Карьерная, 1А,
- Можайского, 12,
- Самарская, 6,
- Димитрова, 3.
Собственники жилых помещений должны обеспечить снос аварийного дома в течение полугода, а также вывезти строительный мусор после сноса.
Ранее сообщалось, что в Казани досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья, которую изначально предполагалось реализовать до 2025 года.
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