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В Казани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов

09:45, 07.10.2021
В Казани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов
Фото: google.com/maps

В Казани признали аварийными и подлежащими сносу ряд домов. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Аварийным и подлежащим сносу признали дома по следующим адресам:

  • Односторонка Гривки, 48,
  • Каспийская, 6,
  • Карьерная, 1А,
  • Можайского, 12,
  • Самарская, 6,
  • Димитрова, 3.

Собственники жилых помещений должны обеспечить снос аварийного дома в течение полугода, а также вывезти строительный мусор после сноса.

Ранее сообщалось, что в Казани досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья, которую изначально предполагалось реализовать до 2025 года.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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