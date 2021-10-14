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В Татарстане задержали мужчину, сбившего насмерть пенсионера

10:30, 14.10.2021
В Татарстане задержали мужчину, сбившего насмерть пенсионера
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, сбившего пешехода насмерть. Водителем оказался 59-летний житель Буинска с 30-летним водительским стажем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Наезд был совершен 9 октября на 96-м км автодороги Казань — Ульяновск. Мужчина сбил 70-летнего пенсионера. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами, и через несколько часов он скончался. Водитель с места ДТП скрылся, позже его удалось задержать.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителю Буинска грозят принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет и ограничением на определенные должности или деятельность на срок до 3 лет.

В прошлом месяце в Бугульме мужчина наехал на 18-летнего пешехода. После этого машина въехала в ворота жилого дома, в результате чего водитель погиб. Пешеходу оказали первую помощь.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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