В России стали чаще страховать от укусов клещей

В России люди стали чаще страховать себя от укусов клещей. За первые 9 месяцев 2021 года рост покупок гражданами полисов от укусов клещей составил 20—40%, рассказали в страховых компаниях.

Страховщики предполагают, что на рост популярности страхования повлиял дефицит иммуноглобулина в прошлом сезоне, когда его могли вколоть только застрахованные, а также увеличение спроса на внутренний туризм. Также отмечена сложность работы врачей из-за пандемии.

«Во-первых, очень много врачей-инфекционистов работают в ковидных госпиталях, и они недоступны для консультаций застрахованных, пострадавших от укусов клещей. Во-вторых, начальные симптомы клещевого энцефалита теперь приходится дифференцировать с COVID-19 (высокая температура, слабость, головные боли), что может приводить к потере времени при диагностике и лечении», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

В Татарстане с начала эпидсезона с укусами клещей за помощью в медицинские организации обратились 5,2 тысячи человек. Это на 25% меньше, чем в прошлом году.

Ольга Шагиева