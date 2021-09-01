За медпомощью из-за укусов клещей обратились более 1,4 тысячи казанцев

В Татарстане с начала эпидсезона с укусами клещей за помощью в медицинские организации обратились 5,2 тысячи человек. Это на 25% меньше, чем в прошлом году. Текущий показатель оказался ниже среднемноголетнего уровня на 20,9%, сообщает мэрия Казани.



Больше всего обращений зафиксировали в Казани — 1,4 тысячи случаев. На эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, к которым в том числе относится город, произошло 89,6% укусов клещей.

Больше всего по республике за помощью обращались пострадавшие на садово-дачных участках (37,03%). В лесных массивах произошло 30,98% случаев, в луговых зонах — 16,98%, в личных подсобных хозяйствах — 9,12%.

В 2021 году исследовали 1,7 тысячи клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 389 клещах, возбудитель клещевого энцефалита — из одного.

По состоянию на 12 августа с начала сезона в Казани было зафиксировано 1 090 случаев укусов клещей.

Маргарита Головатенко