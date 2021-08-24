Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Американские ученые выявили антитело, которое может нейтрализовать все известные на сегодняшний день мутации коронавируса «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота» и другие редкие штаммы. Об этом сообщили в Вашингтонском университете.

Ученые, изучив 43 вида антител, обнаружили, что SARS2-38 способен присоединять к той части спайкового белка коронавируса, которая остается неизменной в разных мутациях. Это и позволяет ему бороться с инфекцией.

По словам старшего автора исследования, доктора медицинских наук Майкла Даймонда, выявленное антитело обладает высокой нейтрализующей способностью, то есть эффективно работает при низких концентрациях. Также ему присуще широкое нейтрализующее действие, то есть антитело работает против всех разновидностей COVID-19.

Ученые напомнили, что многие штаммы коронавируса устойчивы к вакцинам, разработанным на основе его исходного варианта. В связи с этим требуются эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет человеческого организма.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минздраве Татарстана рекомендовали постоянно следить за уровнем антител в организме. Для ревакцинации можно использовать любую зарегистрированную вакцину. При этом, если после введения в организм первого препарата антитела не выработались, лучше использовать другой.



Татьяна Демина