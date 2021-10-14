В Татарстане продолжается бесплатная газификация

В Татарстане продолжается бесплатная газификация, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На трех улицах в новом микрорайоне поселка Усады Лаишевского района РТ провели газ в дома. До этого их жителям приходилось пользоваться электрическими плитами и платить большие деньги за электричество. Газопровод с подведением к границам земельных участков построили по республиканской программе. Также в этом году президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу.

Напомним, в Татарстане создали региональный штаб по газификации. Он учрежден в целях организации системной работы и обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований РТ, компании «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов подключения объектов к газу.

Алексей Нечаев