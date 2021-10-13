В двух сельских поселениях Татарстана отменили карантин по бешенству животных
В двух сельских поселениях Татарстана отменили карантин, установленный в связи со случаями заболевания бешенством животных. Соответствующие указы подписал президент РТ Рустам Минниханов.
Ограничительные мероприятия отменены в Конском сельском поселении Пестречинского района.
Карантин указом президента РТ снят в Апазовском сельском поселении Арского района.
Ограничительные мероприятия в сельских поселениях отменены в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
Недавно в селе Смыловка Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана объявили карантин в связи с заболеванием бешенством животных.
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