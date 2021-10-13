В двух сельских поселениях Татарстана отменили карантин по бешенству животных

Фото: Максим Платонов

В двух сельских поселениях Татарстана отменили карантин, установленный в связи со случаями заболевания бешенством животных. Соответствующие указы подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия отменены в Конском сельском поселении Пестречинского района.

Фото: kzn.ru

Карантин указом президента РТ снят в Апазовском сельском поселении Арского района.

Ограничительные мероприятия в сельских поселениях отменены в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Недавно в селе Смыловка Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана объявили карантин в связи с заболеванием бешенством животных.



Алексей Нечаев