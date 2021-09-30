В селе Нижнекамского района РТ объявили карантин в связи с заболеванием бешенством животных
В селе Смыловка Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана объявили карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ, подписанный президентом РТ Рустамом Миннихановым 30 сентября, опубликован на интернет-портале правовой информации.
Эпизоотический очаг — территория личного подсобного хозяйства по улице Лесной. Неблагополучный пункт — территория Сухаревского сельского поселения.
В эпизоотическом очаге запрещается посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции (в том числе по обслуживанию восприимчивых животных), специалистов госветслужбы и персонала. Запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, а еще снятие шкур с трупов таких животных. Запрещено лечение больных восприимчивых животных.
31 августа в Тимяшевском поселении Лениногорского района Татарстана установили карантин по бешенству.
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