Муратов о Нобелевке: «Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал получение Нобелевской премии мира — 2021. По его словам, он не ожидал такого решения от Нобелевского комитета и посчитал звонок из Норвегии «нежелательным». Журналист надеется, что получение награды изменит ситуацию со СМИ-иноагентами в России, пишет «Подъем».

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», — говорит Муратов.

Лауреаты Нобелевской премии мира — 2021стали известны сегодня. Помимо главреда «Новой газеты», награду получила филиппинский журналист-расследователь Мария Ресса. Премию присудили за приложенные усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира.

Диана Жиленкова