В Казани выявили превышение концентрации диоксида азота в воздухе
В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе. Это следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенную концентрацию диоксида азота зарегистрировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №6, расположенный по ул. Степана Халтурина. Концентрация составила 0,254 мг/куб. метр при предельно допустимой концентрации в 0,2 мг/куб.метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 12 октября по 07.00 13 октября.
В минувшие выходные ПНЗ №6 зафиксировал в воздухе Казани превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Значение составило 0,091 мг/куб. метр при допустимой концентрации 0,05 мг/куб. метр.
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