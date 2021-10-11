В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Переизбыток зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №6. Значение составило 0,091 мг/куб. метр при допустимой концентрации 0,05 мг/куб. метр.

Пост находится на улице Степана Халтурина, 10. Результаты мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 8 октября по 7.00 11 октября, следует из данных на сайте Гидрометцентра РТ.

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В предыдущий раз повышенную концентрацию формальдегида в воздухе города зафиксировали в августе. Превышение значения установили сразу несколько постов по ул. Декабристов, 183 и по улице Степана Халтурина, 10.

Диана Жиленкова