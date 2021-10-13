С 15 октября в Татарстане начинается сезон охоты на зайца-русака

В Татарстане с 15 октября открывается сезон охоты на зайца-русака. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам Татарстана.

Охотиться разрешено до 10 января 2022 года.

Также в ведомстве напомнили, что охота на зайца-беляка запрещена. Он внесен в Красную книгу Татарстана. В республике насчитывается всего 7 580 зайцев-беляков. Для сохранения и воспроизводства этого вида ежегодно проводится работа по подкормке диких животных.

Фото: ojm.tatarstan.ru

На прошлой неделе в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили, что в республике насчитывается более 10 тысяч косуль. Устойчивая популяция обитает в Бавлинском и Бугульминском районах республики.



Ольга Шагиева