В Татарстане обнаружили более 10 тысяч косуль

Ежегодно сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам проводят «перепись» животных в лесу. На протяжении многих лет в РТ наметилась стабилизация и рост численности особо ценного вида животных — косуль, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам последнего подсчета, их численность достигла 10 179. Отмечается, что устойчивая популяция обитает в Бавлинском и Бугульминском районах республики.

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Животных стало больше из-за почти полного уничтожения волков, низкой численности рысей, а также благодаря усиленной борьбе с браконьерами, наличию особо охраняемых природных территорий на лесных участках и запрету охоты в охотничьих заказниках на протяжении длительного времени.

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам прошло распределение разрешений на охоту на диких копытных животных в общедоступные охотничьи угодья в сезон 2021—2022 года. Об этом сообщили в ведомстве.



Алексей Нечаев