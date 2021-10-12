ВОЗ продолжает оценку российской вакцины «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

В женевской штаб-квартире ВОЗ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценку российской вакцины от ковида «Спутник V» в рамках процедуры ее возможного включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL), сообщает ТАСС.

— Любая вакцина с доказанной безопасностью, эффективностью и гарантированным качеством, то есть, иными словами, отвечающая требованиям процедуры EUL, получит рекомендацию EUL, — заверили в ВОЗ.

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что решение о регистрации вакцины против коронавируса для детей примут в течение двух недель. В настоящий момент препарат находится на финальной стадии экспертизы. По словам Мурашко, среди заболевших COVID-19 людей доля детей составляет 12-13%. Наиболее подвержены риску заразиться школьники от 6 до 17 лет.

Алексей Нечаев