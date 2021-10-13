Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем поставок газа по итогам 2021 года

Россия может выйти на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок по итогам 2021 года. Для этого имеются все предпосылки. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

— Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа на этом направлении, — заявил он на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Кроме того, президент сообщил, что запасы газа России носят неограниченный планетарный характер. Страна готова идти навстречу своим партнерам, пишет ТАСС.

По словам Путина, если Европа попросит, Россия готова увеличить поставки газа в ее страны. «Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Ни одного», — заявил президент.

Фото: pixabay.com

На этой неделе старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко сообщил, что в этом году доходы бюджета России и внебюджетных фондов от продажи нефти и газа могут составить 9 трлн рублей.



Татьяна Демина