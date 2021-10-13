«Мертвые души» в детсадах и увод 8 квартир: в Казани огласили обвинение владелице сети «Егоза»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

«Категорически не согласна с предъявленными обвинениями», — заявила сегодня Вахитовскому райсуду Казани подсудимая Наталья Реснянская, основательница сети частный детсадов «Центр образования «Егоза». Чтобы огласить обвинительное заключение гособвинителю понадобился почти час, передает журналист «Реального времени».



Реснянскую обвиняют в злоупотреблении полномочиями, преднамеренных действия при банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны Минобрнауки Татарстана, компания «Сувар-Казань», банк «Зенит», Минобрнауки РТ и ЧОУ «Егоза» в лице конкурсного управляющего.

Из речи старшего помощника прокурора Вахитовского района Казани Расула Алхасова следовало — два первых эпизода касаются отчуждения восьми квартир в казанском ЖК «Магеллан» на улице Чистопольской осенью 2019 года. По версии обвинения, зная о поданном в арбитраж заявлении о банкротстве директор ЧОУ «Егоза» Реснянская в ущерб данной организации и возможным кредитором инициировала сделки купли-продажи этого имущества по заведомо заниженной цене, в итоге по документам все квартиры перешли к трем новым собственникам, но плата за них в «Егозу» так и не поступила.

Данный эпизод квалифицирован силовиками как злоупотребление полномочиями (ч.1 201 УК РФ) с ущербом для «Егозы» в 69,96 млн рублей (рыночная стоимость квартир, по версии СК) и неправомерные действия при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ), причинившие ущерб кредиторам ЧОУ на 24,1 млн рублей — АО «Сувар-Казань» (12,3 млн рублей), ПАО «Банк Зенит» (11,7 млн рублей).

Третий эпизод дела связан с выплатой государственных субсидий за дошкольную образовательную деятельность детсадов «Егоза» в 2017-2018. По версии обвинения, на протяжении двух лет по указанию Реснянской учреждения подавали в Минобрнауки недостоверные данные о числе воспитанников детсадов — в 2017-м сады посещали 66 детей, а в отчетах их было на 32 человека больше, в 2018-м данные о количестве были завышены на 14 человек, считают силовики, оценивая переплату из бюджета за два года в 1,2 млн рублей. Эту сумму Реснянской предъявляют как похищенную путем мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Сама подсудимая и два ее адвоката не согласны со всеми обвинениями. Подсчет воспитанников по количеству посещений они считают некорректным, опираясь на количество договоров с родителями и подчеркивая, что субсидия призвана компенсировать затраты частного сада на оплату труда, приобретение учебников, пособий и игрушек.

Дело о злоупотреблении полномочиями, по версии защиты, вообще возбуждено незаконно — в отсутствие заявления потерпевшей стороны — самого ЧОУ «Егоза», учредители которого, включая Реснянскую никаких претензий по сделкам с квартирами не предъявляли.

Сама обвиняемая в разговоре с «Реальным временем» пояснила — средства от реализации квартир должны были пойти на выкуп здания садика в ЖК «Лесной городок» и данный вопрос был согласован с застройщиком ЖК — «Сувар-Казань». По словам Реснянской, для нее оказалось полной неожиданностью, когда представители этого партнера стали предпринимать целый комплекс мер, чтобы не дать «Егозе» расплатиться за здание и одновременно нарастить размер имущественных претензий.

Напомним, в результате финансового конфликта в 2019-м году воспитанников и персонал «Егозы» выселили из здания частного сада в ЖК «Лесной городок», и несмотря на дефицит мест в дошкольных учреждениях Казани, этот объект до сих пор под замком.

На следующем заседании суд планирует допросить представителей потерпевших по этому делу.