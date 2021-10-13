Песков: данные портала госуслуг доступны силовикам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы в России имеют доступ к данным граждан на порталах госуслуг. Так он ответил на вопрос, должна ли информация, загружаемая гражданами на такие сайты, быть прозрачной для силовиков.

По его словам, речь идет о паспортных данных и фотографиях.

«Все данные, которые содержатся на госуслугах, они и так все прозрачны, они доступны по закону для силовых структур»,— приводит слова Пескова «Коммерсантъ».

Ранее Кабинет министров Татарстана утвердил затраты на оказание государственной услуги по предоставлению социального обслуживания в стационарной и полустационарной форме.



Ольга Шагиева