Песков: данные портала госуслуг доступны силовикам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы в России имеют доступ к данным граждан на порталах госуслуг. Так он ответил на вопрос, должна ли информация, загружаемая гражданами на такие сайты, быть прозрачной для силовиков.
По его словам, речь идет о паспортных данных и фотографиях.
«Все данные, которые содержатся на госуслугах, они и так все прозрачны, они доступны по закону для силовых структур»,— приводит слова Пескова «Коммерсантъ».
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