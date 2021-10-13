Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты организации соцобслуживания на 2022 год

Кабинет министров Татарстана утвердил затраты на оказание государственной услуги по предоставлению социального обслуживания в стационарной и полустационарной форме. Документ опубликован на официальном интернет-портале республики.



Средства направят на оказание госуслуг по предоставлению социального обслуживания в стационарной и полустационарной форме, в том числе социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических и других; на оказание соццентрами помощи семьям с детьми.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Установлено, что величина денежной компенсации за приобретение мягкого инвентаря и оборудования соцработникам составит 3 537 рублей в год. Постановление вступило в силу 1 января 2022 года.

В конце сентября кабинет министров Татарстана утвердил затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам.

