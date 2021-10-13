С 14 октября в 10 московских школах начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус для школьников

С 14 октября в 10 школах Москвы начнут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 среди школьников. Такая мера предпринята во избежание перехода на дистанционный формат обучения. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Процедуру будут проходить ученики с 1 по 11 класс, а также дошкольники раз в две недели. Положительный результат не станет основанием для признания ребенка заболевшим и введения карантина в классе. Однако это станет поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Фото: realnoevremya.ru

Она добавила, что такая инициатива уже широко распространена в зарубежных школах. В качестве примера Ракова привела учебные заведения Великобритании и Австрии, где учащиеся сдают экспресс-тест на коронавирус дважды в неделю, передает ТАСС.

Массовые экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию начались в Москве в этот понедельник. Так, в городских МФЦ и ТЦ открылись 20 точек, где можно получить результаты в течение 15 минут. В случае выявления вируса у жителя возьмут ПЦР-тест в отдельном кабинете, после чего его попросят отправиться домой и при повторном подтверждении начать лечение. Такие меры позволят сразу же взять под контроль здоровье заболевшего и его родственников.



Диана Жиленкова