В России за сутки от коронавируса умерли 984 человека — это новый максимум

Фото: Максим Платонов

В России зарегистрировали новый суточный максимум смертей от коронавируса — умерли 984 человека. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 219 329 россиян.

За сутки подтвердилось 28 717 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших на утро 13 октября составило 7 861 681 россиянин.

Вылечился от коронавируса за минувшие сутки 21 801 пациент. Всего с начала пандемии в России выздоровели 6 916 086 человек, сообщает федеральный оперштаб.

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Татьяна Демина