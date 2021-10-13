Главное о коронавирусе на 13 октября: в Татарстане растут темпы вакцинации, выплаты пенсионерам за прививку

Фото: Максим Платонов

Ситуация с COVID-19 в Татарстане вызывает беспокойство федерального Минздрава, но темпы вакцинации растут

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 101 заболевший COVID-19. Всего на 13 октября в республике зафиксировали 28 136 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 843 человека, в том числе 110 — за последние сутки. Умерло 815 человек, в том числе 10 — за последние сутки.

В Татарстане возобновили работу федеральной горячей линии для оказания помощи населению — 8 800 200 34 11. Волонтеры помогут пожилым старше 65 лет в получении QR-кодов. Человеку, которому необходима помощь в получении сертификата о вакцинации, нужно позвонить на горячую линию. Оператор внесет заявку в систему «ОНФ. Помощь».



В Нижнекамске привились от COVID-19 более 89 тысяч жителей, сообщил и.о. руководителя исполкома Нижнекамска Рамиль Муллин на заседании муниципального оперативного штаба по COVID-19. Из общего коечного фонда на 700 мест 400 отдали под COVID-госпиталь. В городе работают 6 стационарных постов вакцинации, 13 мобильных точек.

Фото e-nkama.ru

Ситуация с COVID-19 в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области вызывает беспокойство, констатировал глава Минздрава России Михаил Мурашко. В России заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 16%. Сейчас под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов, заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для больных коронавирусом.



Сегодня в Казани открывается дополнительный мобильный пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа. Он появился по адресу улица Камалеева, 26/12, в офисе Сбербанка. Часы работы пункта — по будням с 9.00 до 17.00.



По данным на 12 октября, в Татарстане вакцинировались 15 002 человека. От коронавируса в республике привились 1 136 847 человек. Второй компонент вакцины получили 969 547 человек.

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались мужчины 1939, 1940, 1949, 1951 (два пациента), 1979 годов рождения и женщины 1950, 1951, 1955, 1956 годов рождения. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 815 татарстанцев.



Фото: Максим Платонов

Лишь 32% опрошенных татарстанцев поддерживают введение QR-кодов и уверены в эффективности такой меры. Против новой системы выступают 53% жителей республики. 5% опрошенных отметили, что нововведения замотивируют сделать прививку от коронавируса, заявили аналитики hh.ru после опроса жителей республики.

В казанском Кремле напомнили, что за несоблюдение действующих «ковидных» ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 20.61 КоАП РФ. Протоколы об административных нарушениях уполномочены составлять сотрудники МВД по РТ, Росгвардии, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ и других.



Депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе. Постановление она расценивает как грубое нарушение конституционных прав граждан, попирающее их права и свободы, унижающее их человеческое достоинство ради принуждения к вакцинации. Также Гурьева намерена направить обращение об отмене постановления об обязательной вакцинации ряда категорий граждан в республике.



Фото: Ринат Назметдинов

После введения в Татарстане системы QR-кодов в интернете появились объявления от предприимчивых жителей республики, готовых съездить за человека в торговые центры и другие объекты, на которых установили пропускной режим, и выполнить любое его поручение. Стоимость такой услуги начинается от 300 рублей. «Реальное время» разбиралось во всех тонкостях новой профессии.

Туристам, приезжающим в Татарстан, не нужно предъявлять QR-код при заселении в гостиницу, при посещении музеев, выставок, экскурсий. Сертификат о вакцинации необходим при посещении заведений общепита, спортивных центров, бассейнов, торговых центров, а также при посещении театров, кинозалов, официальных мероприятий при заполняемости мест более 70%, разъяснили в Госкомитете по туризму РТ.



Посетителям музея-заповедника «Остров-град Свияжск» не потребуется QR-код на входе. Это касается как общей территории острова, так и объектов музея-заповедника. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. Ежедневно в музеях обеспечивается чистота в залах, проводится влажная уборка и дезинфекция.



Татарстан вошел в список регионов, где быстрее всего растут темпы вакцинации от COVID-19. Также активно прививаются жители Брянской, Ивановской, Липецкой областей, Чечни, Чувашии и Севастополя, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По данным премьер-министра России Михаила Мишустина, от COVID-19 вакцинировались уже 43 млн россиян.



Титов заявил, что бизнес нуждается в поддержке из-за введения QR-кодов

За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 801 человек. Число зараженных выросло до 7 861 681 человек, а выздоровевших — до 6 916 086 человек.



Зафиксировано 984 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 219 329 человек.



За последние сутки проведено 586 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 409 109 человек.

Московские власти отрабатывают механизмы по предотвращению распространения коронавируса в школах, чтобы не переводить учеников на дистанционное обучение. В 10 учебных заведениях российской столицы введут экспресс-тестирование на коронавирус, и ученики, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить его раз в две недели.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе критическая. Существует угроза введения локдауна. За минувшие сутки в Самарской области заразились COVID-19 726 человек, всего — 113 065. За сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом, за весь период — 4 157.

Фото samregion.ru

Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Программа действительна по 31 декабря 2021 года, в рамках которой граждане старше 65 лет должны сделать прививку первым компонентом вакцин. Для получения денег нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы.



Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что через две недели в России могут зарегистрировать вакцину «Спутник V» для подростков 12–17 лет. В течение этого времени ведомство ожидает экспертное заключение.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиянам, желающим ревакцинироваться от COVID-19, необходимо изучить все противопоказания. Если после первой прививки у человека была температура, общая слабость, боль в мышцах, то с высокой вероятностью такая же реакция будет и на ревакцинацию, отметил специалист.

В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с коронавирусом. Исключение сделано для семейных праздников и поминальных обедов численностью до 30 человек. Кроме того, в регионе изменили правила работы санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов. Все гости при заселении должны предъявлять документ о прохождении вакцинации, справку о наличии антител, выписку из истории болезни либо отрицательный результат теста на COVID-19.



Фото gov39.ru

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко допустил возможность остановки плановой медицинской помощи из-за сложной ситуации с COVID-19. Сейчас в стационарах области развернуто 2 343 койки. Это, по его словам, максимум из того, что было в области. В стационарах находится 2 044 человека.

Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко сообщил, что высокая смертность от COVID-19 объясняется его мутацией, а также низким уровнем вакцинации населения. Он напомнил, что в последнее время тяжело болеть COVID-19 стали молодые люди. Бывают и летальные случаи.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что власти регионов должны предусмотреть «адекватные» меры поддержки бизнеса, если его деятельность ограничивают в условиях пандемии COVID-19, в том числе и вводя систему QR-кодов. Омбудсмен пообещал отстаивать интересы любого бизнеса в каждом регионе, где вводят коронавирусные ограничения.

Роспотребнадзор предложил сократить максимальный срок выполнения теста на коронавирус до 24 часов. Сейчас, согласно действующему постановлению, максимальный срок получения результатов теста на коронавирус составляет 48 часов.



Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще продолжает оценку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в рамках процедуры ее возможного включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Какое-либо изменение в позиции организации по данному вопросу за последние дни не произошло.

Республику Крым пока не планируют закрыть от туристов из-за ситуации с COVID-19. Эта мера не даст никакого эффекта, считают власти республики. Тем временем Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая.

Китайские ученые изучают образцы крови жителей Уханя для выяснения происхождения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 238 716 605 человек, 4 865 730 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 4562 287). На второй строчке — Индия (34 001 743), на третьей — Бразилия (21 590 097), на четвертой — Великобритания (8 270 182), на пятой — Россия (7 714 973, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Вчера британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики «Спутника V» «украли» формулу вакцины у AstraZeneca. «В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что, «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины», — говорится в сообщении на сайте газеты. В нем подчеркивается, что это ошибочная информация. Издание также опубликовало заявление РФПИ.

Россия и Евросоюз продолжают переговоры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19. Уже достигнута договоренность провести экспертные консультации для согласования основных правовых и технических параметров. Работа в этом направлении продолжается.

Фото mos.ru

На Украине школьные каникулы начнутся на неделю раньше из-за ситуации с коронавирусом. Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко затруднился ответить, до каких пор они будут длиться. Кроме того, с ноября не вакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе.

Власти США планируют в ноябре смягчить введенный из-за пандемии запрет на пересечение сухопутных границ с Канадой и Мексикой. Полностью вакцинированные иностранцы из этих стран смогут въезжать в Америку.

Американская компания Boeing потребовала от всех своих сотрудников в США пройти курс вакцинации от COVID-19 к 8 декабря. По данным Reuters, указанная мера затронет 125 тысяч работников.

Индийским авиакомпаниям с 18 октября разрешили выполнять внутренние пассажирские рейсы в таком же количестве, как это было в период до пандемии. В стране постепенно ослабляют ограничения на внутренние авиарейсы в связи с уменьшением суточного числа случаев заражения коронавирусом. В период с 1 июня по 5 июля ограничение составляло 50%, с 5 июля по 12 августа — 65%, с 12 августа перевозчики могли выполнять не более 72,5% внутренних рейсов, а с 19 сентября — не более 85% от числа рейсов, которые выполнялись до пандемии.

Фото: AP

Китайские специалисты готовятся в ближайшем времени изучить образцы крови жителей Уханя за конец 2019 года для выяснения происхождения нового коронавируса, сообщил CNN со ссылкой на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Чиновник пояснил, что образцы крови должны были два года храниться в неприкосновенности на случай судебных исков от доноров или получателей донорской крови.

В Сингапуре сегодня вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19. С 13 октября посещать торговые центры, туристические объекты, парки развлечений и прочее могут только прошедшие полный курс вакцинации (через две недели после введения второй дозы препарата). Невакцинированные жители смогут покупать еду только навынос в местах общественного питания. Ранее им разрешалось посещать расположенные на улицах фуд-корты.

Татьяна Леухина