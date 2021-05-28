Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России», сообщив, что «снова сможет надеть китель»

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Депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия». Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Решение принято в связи с новой работой, о которой Поклонская пообещала рассказать «чуть позже». «Я снова смогу надеть китель, только пусть пока останется интригой, какой именно», — заявила она.

«Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на приемах в Крыму», — сообщила депутат.

Поклонская была назначена прокурором Крыма 2 мая 2014 года указом президента России, а 26 сентября 2016 года она написала заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с избранием в Госдуму.

В 2018 году она оказалась единственным членом «Единой России», проголосовавшим против законопроекта о повышении пенсионного возраста. В сентябре этого же года комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами, возглавляемую Поклонской, с комиссией по этике.

Татьяна Демина