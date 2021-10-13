В Казани в результате ДТП с автобусом и трамваем пострадали восемь человек

В Казани в результате ДТП с автобусом и трамваем пострадали восемь человек. Пятеро из них с различными травмами сотрудниками скорой помощи доставляются в больницу. Еще троим медработники оказали помощь на месте происшествия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава Татарстана.

Авария произошла сегодня на перекрестке улиц Декабристов — Ш.Усманова, в результате чего было приостановлено движение маршрутов №1 и №6. На месте ДТП ведутся восстановительные работы.

Фото: realnoevremya.ru

В минувшие выходные три человека пострадали в массовой аварии с участием четырех автомобилей на въезде в Казань в Дербышках. Двое госпитализированы, один ехать в больницу отказался.







Диана Жиленкова