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В Казани в результате ДТП с автобусом и трамваем пострадали восемь человек

11:07, 13.10.2021
В Казани в результате ДТП с автобусом и трамваем пострадали восемь человек
Фото: kzn.ru

В Казани в результате ДТП с автобусом и трамваем пострадали восемь человек. Пятеро из них с различными травмами сотрудниками скорой помощи доставляются в больницу. Еще троим медработники оказали помощь на месте происшествия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава Татарстана.

Авария произошла сегодня на перекрестке улиц Декабристов — Ш.Усманова, в результате чего было приостановлено движение маршрутов №1 и №6. На месте ДТП ведутся восстановительные работы.

Фото: realnoevremya.ru

В минувшие выходные три человека пострадали в массовой аварии с участием четырех автомобилей на въезде в Казань в Дербышках. Двое госпитализированы, один ехать в больницу отказался.


Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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