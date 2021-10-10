Три человека пострадали в массовой аварии в Казани возле Дербышек

Три человека пострадали в массовой аварии с участием четырех автомобилей на въезде в Казань в Дербышках. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

По предварительным данным, водитель Honda въехал в двигавшийся впереди Hyundai и улетел в кювет. Hyundai, в свою очередь, от удара выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с еще двумя автомобилями.

В результате пострадали водитель Honda, водитель и 19-летняя пассажирка Hyundai. Двое пострадавших госпитализированы, один в больницу ехать отказался, пишет Татарстан 24.

Президент России Владимир Путин поручил добиться снижения уровня смертности на дорогах в результате ДТП. «Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — сказал он.



Ольга Шагиева