В казанском Кремле рассказали, кто уполномочен составлять протоколы на нарушение «ковидных» ограничений

В казанском Кремле напомнили, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, то есть и за несоблюдение действующих «ковидных» ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 20.61 КоАП РФ. В связи с этим власти разъяснили, какие ведомства уполномочены контролировать исполнение требований.

Протоколы об административных правонарушениях за нарушение ограничений, введенных на фоне роста заболеваемости коронавирусом, уполномочены составлять должностные лица:



МВД по РТ;

Росгвардии;

Министерства экологии и природных ресурсов РТ;

Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ;

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ;

Министерства лесного хозяйства РТ;

Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ;

Госкомитета РТ по тарифам;

Госкомитета РТ по биологическим ресурсам;

Государственная жилищная инспекция РТ;

Госинспекции РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей;

Инспекции государственного строительного надзора РТ;

Кроме того, протоколы могут составлять сотрудники Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, напомнила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 11 октября на фоне роста заболеваемости в Татарстане начали действовать новые ограничения, в том числе QR-коды. Кроме того, ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане. Она коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т.д.

Татьяна Демина