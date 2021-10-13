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В казанском Кремле рассказали, кто уполномочен составлять протоколы на нарушение «ковидных» ограничений

09:31, 13.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В казанском Кремле рассказали, кто уполномочен составлять протоколы на нарушение «ковидных» ограничений
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанском Кремле напомнили, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, то есть и за несоблюдение действующих «ковидных» ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 20.61 КоАП РФ. В связи с этим власти разъяснили, какие ведомства уполномочены контролировать исполнение требований.

Протоколы об административных правонарушениях за нарушение ограничений, введенных на фоне роста заболеваемости коронавирусом, уполномочены составлять должностные лица:

  • МВД по РТ;
  • Росгвардии;
  • Министерства экологии и природных ресурсов РТ;
  • Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ;
  • Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ;
  • Министерства лесного хозяйства РТ;
  • Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ;
  • Госкомитета РТ по тарифам;
  • Госкомитета РТ по биологическим ресурсам;
  • Государственная жилищная инспекция РТ;
  • Госинспекции РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей;
  • Инспекции государственного строительного надзора РТ;

Кроме того, протоколы могут составлять сотрудники Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, напомнила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 11 октября на фоне роста заболеваемости в Татарстане начали действовать новые ограничения, в том числе QR-коды. Кроме того, ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане. Она коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т.д.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:40
    Ладно хоть еще дворников сюда не включили
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