Врио губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев

Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Михаил Яковлевич, у вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях», — цитирует Путина «РИА Новости».

Фото: fas.gov.ru

С 2018 года Михаил Евраев занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы, в феврале 2021 был освобожден от нее.

Вчера сообщалось об отставке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, которого назначили на должность помощника президента. Миронов возглавлял область с 2016 года. До этого занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.







Диана Жиленкова