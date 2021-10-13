Губернатор Самарской области предупредил о возможности локдауна из-за ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Самарской области критическая, существует угроза введения локдауна. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

— Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает, — заявил он в эфире ГТРК «Самара».

В области работают 169 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, всего в регионе привились 1,16 миллиона человек, напомнил Азаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Самарской области заразились COVID-19 726 человек, всего — 113 065. За сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом, за весь период — 4 157.

Вчера руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя введение ограничительных мер и обязательной вакцинации для категорий граждан, отметила, что власти обсуждали введение карантина на территории республики.

Татьяна Леухина