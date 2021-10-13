Общественник предложил запретить кататься на тюбинге детям младше 12 лет

В России предложили ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Соответствующее обращение руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил и. о. главы МЧС Александру Чуприяну.

Он напомнил, что прошлой зимой в СМИ часто выходили новости о том, как дети погибали или получали серьезные травмы, катаясь на тюбингах со снежных горок. Чаще всего ЧП происходили с ребятами дошкольного возраста или возраста начальной школы. Они не способны быстро осознать угрозу, вовремя на нее среагировать, их веса тела не хватает для манипуляции тюбингом.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Курдесов попросил и.о. главы МЧС оценить целесообразность введения ограничения на территории России использования тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, предусмотреть возможные штрафы в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг, пишет RT.

В начале 2021 года с 1 по 10 января в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек». В результате катания на тюбингах пострадали 50 детей. Фельдшер нижнекамской станции скорой помощи Максим Попадюк рассказывал об опасности тюбингов.



Татьяна Леухина