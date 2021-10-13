Общественник предложил запретить кататься на тюбинге детям младше 12 лет
В России предложили ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Соответствующее обращение руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил и. о. главы МЧС Александру Чуприяну.
Он напомнил, что прошлой зимой в СМИ часто выходили новости о том, как дети погибали или получали серьезные травмы, катаясь на тюбингах со снежных горок. Чаще всего ЧП происходили с ребятами дошкольного возраста или возраста начальной школы. Они не способны быстро осознать угрозу, вовремя на нее среагировать, их веса тела не хватает для манипуляции тюбингом.
Курдесов попросил и.о. главы МЧС оценить целесообразность введения ограничения на территории России использования тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, предусмотреть возможные штрафы в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг, пишет RT.
В начале 2021 года с 1 по 10 января в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек». В результате катания на тюбингах пострадали 50 детей. Фельдшер нижнекамской станции скорой помощи Максим Попадюк рассказывал об опасности тюбингов.
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