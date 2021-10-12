Анатолий Серышев назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе

Анатолий Серышев назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: kremlin.ru

С 2018 года Серышев работал помощником президента РФ. Проходил службу в органах безопасности с 1988 по 2016 год.

Кроме того, Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Соответствующий указ подписал глава государства.

Алексей Нечаев