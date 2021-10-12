Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В ходе встречи с депутатами Госдумы президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.

— Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы, — сказал он.

Фото: Максим Платонов



Кроме того, Путин призвал депутатов терпеливо объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС. Российский лидер обратил внимание на рост количества случаев коронавируса в российских регионах.

В России от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.



Алексей Нечаев