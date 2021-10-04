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Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов для поездки со школьниками

04:28, 04.10.2021
Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов для поездки со школьниками
Фото: realnoevremya.ru

Казань оказалась на втором месте в рейтинге популярных городов, куда лучше всего поехать с классом осенью. Об этом говорится на портале сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Первое место — у Калининграда. 21% опрошенных респондентов отправятся на осенние каникулы с детьми туда. Столицу Татарстана выбрали 18% туристов. На третьем месте по популярности — Севастополь (15%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в рейтинг городов, куда можно отправиться с классом, вошли: Санкт-Петербург (12%), Москва (9%), Сочи (9%), Великий Новгород (9%), Воронеж (3%), Волгоград (3%), Екатеринбург (3%).

Ранее Казань попала в список самых популярных направлений на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники. Также популярны поездки со школьниками в Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Волгоград, а еще туры по Золотому кольцу.

    Татьяна Леухина
    ОбществоОбразованиеКультура Татарстан

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