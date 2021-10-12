Запуск первой российской миссии к Венере запланирован на 11 ноября 2029 года
Запуск первой российской миссии к Венере запланирован на 11 ноября 2029 года. Об этом сообщила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова в рамках 12-го Международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы.
Речь идет о межпланетной станции «Венера-Д», предназначенной для изучения атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты. В программу исследований также включены миссии 2031 и 2034 годов, в результате чего на Землю планируется доставить образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта, сообщает «РИА Новости».
Накануне на этом же мероприятии научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый предположил, что запуск миссии могут отложить на некоторое время.
Летом стало известно о планах NASA направить две миссии для изучения Венеры в 2028—2030 годах. Их целью назначили понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется множество физических характеристик, сходных с параметрами Земли.
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