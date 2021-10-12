Запуск первой российской миссии к Венере запланирован на 11 ноября 2029 года

Запуск первой российской миссии к Венере запланирован на 11 ноября 2029 года. Об этом сообщила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова в рамках 12-го Международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы.

Речь идет о межпланетной станции «Венера-Д», предназначенной для изучения атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты. В программу исследований также включены миссии 2031 и 2034 годов, в результате чего на Землю планируется доставить образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта, сообщает «РИА Новости».

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Накануне на этом же мероприятии научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый предположил, что запуск миссии могут отложить на некоторое время.

Летом стало известно о планах NASA направить две миссии для изучения Венеры в 2028—2030 годах. Их целью назначили понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется множество физических характеристик, сходных с параметрами Земли.



Диана Жиленкова