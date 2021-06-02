NASA к 2030 году направит две миссии для изучения Венеры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует в 2028—2030 годах направить две миссии для изучения Венеры. Об этом сообщается на сайте NASA.

Цель миссий — понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько (физических, — прим. ред.) характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты», — говорится в заявлении.

Фото: pixabay.com

Эта планета скрывает огромное количество информации, которая может помочь нам лучше понять Землю и экзопланеты, отметили в NASA.

В июне американская компания Virgin Orbit собирается совершить вывод в космос с помощью своей ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne очередные шесть микроспутников CubeSat.

