С 25 октября в Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Дополнительные меры по недопущению распространения COVID-19 в регионе вступают в силу с 25 октября, сообщает официальный канал Новосибирской области по ситуации с коронавирусом.

QR-код необходимо предъявлять при посещении фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров и др. Альтернативным методом может стать предъявление справки о перенесенном в последние полгода заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста. Ограничения не распространяются на несовершеннолетних и людей с медотводом от вакцинации. Наличие QR-кода также является обязательным при посещении массовых мероприятий от 500 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Подробности об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан будут опубликованы на официальном сайте Управления РПН по Новосибирской области в ближайшее время.

Систему QR-кодов уже ввели в Карелии, Татарстане, Чувашии и других регионах страны.

Диана Жиленкова