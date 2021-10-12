Аэроклуб ДОСААФ, самолет которого разбился в Татарстане, собирает средства родственникам погибших

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Аэроклуб ДОСААФ, самолет которого разбился в Татарстане, объявил о сборе средств родственникам погибших пилотов и парашютистов. За сбор отвечает начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной служб аэроклуба Сергей Филатов. Объявление размещено на сайте организации.

Также сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала крушение самолета. По ее словам, выводы можно будет делать только после завершения всех следственных действий.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера сообщалось, что семьи погибших получат по 1 млн рублей. Средства будут выплачены из резервного фонда кабмина РТ.

Трагедия произошла 10 октября. Легкомоторный самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и 2 пилота, потерпел крушение. Погибли 16 человек. В связи со случившимся в Татарстане 11 октября объявили днем траура. Подробности трагедии — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова