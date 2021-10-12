Галимова рассказала о трагедии с самолетом под Мензелинском

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала трагедию в Мензелинском районе республики, где в результате крушения самолета L-410 погибли 16 человек. По ее словам, выводы можно будет делать только после завершения всех следственных действий.

— Как вы знаете, президент [Татарстана Рустам Минниханов] в первые часы прибыл на место [происшествия]. У него была возможность поговорить и с сотрудниками учебного центра, и с представителями администрации, и с людьми, которые были свидетелями того, что происходило. То есть у него широкая картина произошедшего есть, но тем не менее там работают следственные органы, в том числе транспортные, — рассказала Галимова.

По ее словам, для начала они должны установить причину произошедшего и только потом можно будет делать какие-то выводы. «Дожидаемся результатов следствия, но все основные меры, которые необходимы с точки зрения организационного органа, который отвечает за эксплуатацию воздушных судов они уже приняли. Как вы знаете, они в тот же день приняли решение отказать от эксплуатации конкретного суда», — добавила Галимова.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение утром в воскресенье, 10 октября. На борту находились 20 парашютистов и 2 пилота. Погибли 16 человек. В связи со случившимся в Татарстане 11 октября объявили днем траура. Подробности трагедии — в материале «Реального времени».