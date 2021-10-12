Путин заявил о создании не менее 23 новых природоохранных территорий к 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил о создании не менее 23 новых природоохранных территорий к 2024 году. По его словам, в стране уделяется особое внимание экологическим вопросам, а именно — защите и восстановлению находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, укреплению системы охраняемых природных территорий.

Лидер России привел данные по стране: 109 заповедников, 64 национальных парка, 62 заказника. В целом под экологической защитой находится 25% сухопутной территории государства. Путин подчеркнул уникальный и богатейший природный потенциал России, поэтому его сохранение — безусловный приоритет, сообщает ТАСС, цитируя выступление главы страны в ходе XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Фото: kremlin.ru

Летом правительство России разработало десять планов реагирования на изменение климата по наиболее чувствительным областям. В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что людям необходимо сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере.





Диана Жиленкова