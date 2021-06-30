В России разработали планы реагирования на изменения климата

Правительство России разработало десять планов реагирования на изменение климата по наиболее чувствительным областям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что людям необходимо сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в сферу экологии. Глобальные изменения в России происходят быстрее, чем в некоторых странах. Часть территории страны находится в северных широтах, в вечной мерзлоте, если эта часть начнет таять, будут серьезные последствия.

Все важные моменты с прямой линии Владимира Путина — в трансляции «Реального времени».