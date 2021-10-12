Причастным к экстремизму предложили запретить собирать пожертвования

В России предложили ввести ограничения на сбор пожертвований для причастных к экстремизму. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В своем письме на имя генерального прокурора России Игоря Краснова Федоров отметил, что причастные к экстремистской деятельности люди лишены права выдвигаться на выборах. При этом закон не запрещает им собирать пожертвования, которые могут быть использованы для противоправной деятельности.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части запрета физическим лицам, признанным причастными к деятельности экстремистских организаций, собирать пожертвования на любые цели, кроме сбора средств на документально подтвержденное и необходимое лечение и иные медицинские нужды», — приводит текст обращения RT.



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Ольга Шагиева