Роскомнадзор решил заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России

Роскомнадзор принял решение заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов в связи с тем, что обход блокировок создает условия для незаконной деятельности, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.



Так, будут заблокированы сервисы Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Как отметили в РКН, при использовании обхода блокировок сохраняется доступ к запрещенной информации и ресурсам. Таким образом создаются условия для незаконной деятельности, включая распространение наркотиков, детской порнографии, экстремизма и прочего.

Чтобы соответствующее решение не сказалось на российских компаниях, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушающих законодательство, были сформированы «белые списки». При блокировке сервисов процессы в них не нарушатся, поскольку оборудование операторов и провайдеров распознает внесенные в такие списки IP-адреса и не станет препятствовать их соединению с другими сегментами Сети. Для включения в «белые списки» представлено более 109 IP-адресов.

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О намерении блокировки вышеупомянутых сервисов РКН заявлял в июне.

С 17 июня РКН ввел ограничение на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории России. Они отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127.

После этого в России в браузерах Opera приостановили поддержку сервисов VPN «в той форме, в которой она оказывалась ранее». В компании заявили, что это позволит придерживаться конфиденциальности и безопасности пользователей.



Сообщалось, что российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, ограничения не затронут. К ним относятся 130 компаний и более 200 технологических процессов.

Маргарита Головатенко