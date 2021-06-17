РКН ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN

Роскомнадзор с 17 июня вводит ограничение на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля №127», — заявили в РКН.

Российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, ограничения не затронут. К ним относятся 130 компаний и более 200 технологических процессов.

Весной на теневых форумах появилась база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android.



Алексей Нечаев