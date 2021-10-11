Против директора школы в Махачкале, где был убит девятиклассник, возбудили уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

Против директора и его заместителя по воспитательной работе школы N51 в Махачкале, где был убит девятиклассник, возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность». Также по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» возбуждено дело в отношении руководства ЧОП, охранявшего порядок в школе, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Дагестан доложить о проведении первоначальных следственных действий, а также дать жесткую правовую оценку руководству школы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают психологи, допрашиваются свидетели.

Фото: sledcom.ru



Преступление произошло сегодня утром. В школе произошло нападение на девятиклассника. Одноклассник нанес ему ножевое ранение, в результате чего школьник скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Диана Жиленкова